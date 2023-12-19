Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Чтобы снова спокойно спать по ночам, НАТО придется вернуться к обсуждению гарантий безопасности РФ, которых Москва потребовала два года назад Сергей Ищенко На фото: капеллан Православной Церкви Украины Иван читает молитву за украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады под Угледаром (Фото: AP Photo/Valentyn Kuzan/TASS) Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сам того не желая, выступил в роли Кассандры для собственной страны.
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