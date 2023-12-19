Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nemo2846
    В америке коп его бы застрелил.Парень на спор уд...
  • Модест
    А что, кто-то ещё сомневался, что они сатанисты? Со времён Александра Невского было понятно, что мы воюем с чертями. ...ВСЁ! Папа Римский...
  • Людмила Абрамова
    тут разбираться нужно..азеры задолбалиШкольник 7 раз вы...

Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Чтобы снова спокойно спать по ночам, НАТО придется вернуться к обсуждению гарантий безопасности РФ, которых Москва потребовала два года назад Сергей Ищенко На фото: капеллан Православной Церкви Украины Иван читает молитву за украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады под Угледаром (Фото: AP Photo/Valentyn Kuzan/TASS) Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сам того не желая, выступил в роли Кассандры для собственной страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх