В Новгородской области житель Петербурга нахимичил на семнадцать лет  

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что осенью прошлого года трое мужчин, в том числе и житель Санкт-Петербурга Андрей Тихонов (в отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство) приобрели в д.
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