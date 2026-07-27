В Новгородской области житель Петербурга нахимичил на семнадцать лет  

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что осенью прошлого года трое мужчин, в том числе и житель Санкт-Петербурга Андрей Тихонов (в отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство) приобрели в д.