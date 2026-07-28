От мини-шаттлов до квантовых датчиков: как новые технологии меняют космическую индустрию

Современная космонавтика – это уже не только ракеты-носители, спутники и пилотируемые корабли. Всё большее значение приобретают технологии, которые позволяют проводить исследования на орбите, обеспечивают работу космических аппаратов, помогают получать новые научные данные и расширяют возможности будущих миссий.
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