От мини-шаттлов до квантовых датчиков: как новые технологии меняют космическую индустрию

Современная космонавтика – это уже не только ракеты-носители, спутники и пилотируемые корабли. Всё большее значение приобретают технологии, которые позволяют проводить исследования на орбите, обеспечивают работу космических аппаратов, помогают получать новые научные данные и расширяют возможности будущих миссий.