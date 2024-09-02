До –5 градусов: в Гидрометцентре предупредили о первых заморозках

Погода меняется! Konstantin Kokoshkin/globallookpress.comВ России началась календарная осень. И хотя в центре страны еще достаточно тепло, в восточных регионах ожидаются первые заморозки уже на этой неделе.
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