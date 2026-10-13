Страна и люди
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Страна и люди

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Су-34 сбросил четыре ФАБ-500 на пункт управления дронами в Сумской области

Су-34 сбросил четыре ФАБ-500 на пункт управления дронами в Сумской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

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