Су-34 сбросил четыре ФАБ-500 на пункт управления дронами в Сумской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками 116-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.
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