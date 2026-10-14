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Царьград

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Юные россияне впервые с 2022 года сыграют под флагом РФ на турнире ФИФА

Юные россияне впервые с 2022 года сыграют под флагом РФ на турнире ФИФА

В расширенный список юношеской сборной России до 15 лет для подготовки к турниру ФИФА в Баку вошли три воспитанника академии «Краснодара» — вратарь Александр Городов, защитник Даниил Кон и полузащитник Анатолий Цимин.

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