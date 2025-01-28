Цифровой рубль тестируют в бюджетном процессе, банки ограничат внесение денег на виртуальные карты. Обзор Банки.ру

ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе, рассказывает РБК. Вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, в Минфине особо подчеркнули, что «проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями» пока не предусмотрено.