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Цифровой рубль тестируют в бюджетном процессе, банки ограничат внесение денег на виртуальные карты. Обзор Банки.ру

ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе, рассказывает РБК. Вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, в Минфине особо подчеркнули, что «проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями» пока не предусмотрено.

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