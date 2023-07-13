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В крымские сёла продолжает выезжать мобильная бригада медиков и передвижные медкомплексы

В крымские сёла продолжает выезжать мобильная бригада медиков и передвижные медкомплексы

С целью обеспечения доступности медицинской помощи, проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в села Красногвардейского района продолжаются выезды мобильной бригады медработников и передвижных медицинских комплексов.

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