В крымские сёла продолжает выезжать мобильная бригада медиков и передвижные медкомплексы

С целью обеспечения доступности медицинской помощи, проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в села Красногвардейского района продолжаются выезды мобильной бригады медработников и передвижных медицинских комплексов.
С целью обеспечения доступности медицинской помощи, проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в села Красногвардейского района продолжаются выезды мобильной бригады медработников и передвижных медицинских комплексов.
Свежие комментарии