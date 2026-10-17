Объемов нефти, которые сейчас высвобождаются из запасов входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА) государств, недостаточно для того, чтобы покрыть дефицит на глобальном рынке.
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Мировой рынок - расплывчатая формулировка. Есть нефтяные рынки отдельных стран более или менее ёмкие. Как мы видим последние 5 лет это в основном рынки недружественных и враждебных к России стран. Поэтому наполнять их рынки соляркой, которую они могут использовать для заправки флотов и авианосцев, да по первому требованию, да в полном объёме да в условиях войны - это самоубийство. Следовательно поставки должны носить ограниченный, точечный, гуманитарный характер. Например, танкер можно отправить на Аляску, где русскоязычные американцы могли бы заправить свои авто, траки, катера, генераторы. Танкер можно отправить на кубу в Сантьяго-де-Куьа, где полгода блэкаут по вине трампа. Если американцы из Гуантанамо пдгонят бензовозы, то можно будет их наполнить за нал доллары