Врач Зумпано: при повышенном холестерине нельзя есть больше 100 г сыра в неделю

Сыр может быть не только источником полезных веществ, но и причиной набора веса и ухудшения состояния здоровья, поэтому недельная норма потребления при повышенном уровне холестерина в крови должна составлять не более ста граммов.
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