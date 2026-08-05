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Газета.ру

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Врач Зумпано: при повышенном холестерине нельзя есть больше 100 г сыра в неделю

Врач Зумпано: при повышенном холестерине нельзя есть больше 100 г сыра в неделю

Сыр может быть не только источником полезных веществ, но и причиной набора веса и ухудшения состояния здоровья, поэтому недельная норма потребления при повышенном уровне холестерина в крови должна составлять не более ста граммов.

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