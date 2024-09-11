Футбольный менеджер стал главой хоккейного клуба

Зачем успешному российскому хоккейному клубу футбольный менеджер без побед и достижений? Перебежчик Когда год назад журналиста, пиарщика и только в третью или даже четвертую очередь футбольного функционера Германа Чистякова назначили генеральным директором омского хоккейного клуба “Авангард”, недоумение испытали не только в широко представленном хоккейном профессиональном сообществе, но и внутри самой клубной структуры.
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