Футбольный менеджер стал главой хоккейного клуба

Зачем успешному российскому хоккейному клубу футбольный менеджер без побед и достижений? Перебежчик Когда год назад журналиста, пиарщика и только в третью или даже четвертую очередь футбольного функционера Германа Чистякова назначили генеральным директором омского хоккейного клуба “Авангард”, недоумение испытали не только в широко представленном хоккейном профессиональном сообществе, но и внутри самой клубной структуры.