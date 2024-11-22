Компания почетного консула Армении отказалась строить школу на родине губернатора Моора

Компания «Тюменьтел», генеральным директором которой является почетный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян, отказалась от контракта на почти полтора миллиарда рублей на строительство школы в микрорайоне Березняковском.
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