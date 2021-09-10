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    Нет, США - не Европа. И пару лет назад - всего один случай, который мне почему-то запомнился из упоминания в прессе. ...В жилом доме в Ел...
  • Сергей Чернов
    США - это Европа по вашему и пару лет назад , у нас они происходят ежегодно и по несколько в год .В жилом доме в Ел...
  • Воробей
    Вы на самом деле провели исчерпывающий поиск на предмет аварий, связанных с взрывами газа, и убедились, что в Европе ...В жилом доме в Ел...

В жилом доме в Ельце произошел взрыв газа

В жилом доме в Ельце произошел взрыв газа

В Ельце Липецкой области в двухэтажном двухподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа, передает РИА «Новости».

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Сергей Чернов
Почему в Европе , где все страны отапливаются газом не происходит столько взрывов . И почему не учатся у Европы .
Воробей
А что, есть доступ к такой статистике в Европе?
Сергей Чернов
А при чём статистика, там что нет газет и интернета .
Воробей
Вы на самом деле провели исчерпывающий поиск на предмет аварий, связанных с взрывами газа, и убедились, что в Европе таковые не происходят? По крайней мере, мне известно, что в США таковые были, и НУ ОЧЕНЬ опустошительные. Я имею в виду Калифорнию пару лет назад.
Сергей Чернов
США - это Европа по вашему и пару лет назад , у нас они происходят ежегодно и по несколько в год .
Воробей
Нет, США - не Европа. И пару лет назад - всего один случай, который мне почему-то запомнился из упоминания в прессе. Я это к тому, что это вполне естественно слышать больше о событиях в своей стране, чем в других. По крайней мере в отношении аварий.

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