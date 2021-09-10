В жилом доме в Ельце произошел взрыв газа

МИР 24ПолитикаВ жилом доме в Ельце произошел взрыв газаВ Ельце Липецкой области в двухэтажном двухподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа, передает РИА «Новости».Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЧерновПочему в Европе , где все страны отапливаются газом не происходит столько взрывов . И почему не учатся у Европы .ВВоробейА что, есть доступ к такой статистике в Европе?Сергей ЧерновА при чём статистика, там что нет газет и интернета .ВВоробейВы на самом деле провели исчерпывающий поиск на предмет аварий, связанных с взрывами газа, и убедились, что в Европе таковые не происходят? По крайней мере, мне известно, что в США таковые были, и НУ ОЧЕНЬ опустошительные. Я имею в виду Калифорнию пару лет назад.Сергей ЧерновСША - это Европа по вашему и пару лет назад , у нас они происходят ежегодно и по несколько в год .ВВоробейНет, США - не Европа. И пару лет назад - всего один случай, который мне почему-то запомнился из упоминания в прессе. Я это к тому, что это вполне естественно слышать больше о событиях в своей стране, чем в других. По крайней мере в отношении аварий.Комментировать
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