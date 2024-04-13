ОБСЕ хочет в Крым: Петров и Боширов...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Михаил
Муть полная...🤮
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1 д.
Сергей Андросов
Галоперидол закончился? Штырит не по детски писаку!
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1 д.
ГС
Галина Соколова
Что за слова!? На каком языке!? Ужас!
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18 час.

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