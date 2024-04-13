27 июня 2021 – Так, слушай боевую задачу: "Вы – мирные жители! В составе миссии ОБСЕ." – Кого обыссае? – Что, прямо так обыссае? – Цыц! Зазвездились? Забронзовели? Слава сознание путает? Отправлю в Африку в помощь местным колдунам дождь вызывать, другое запоете, соколики! – В Африку? К колдунам? – А вы как думали? Есть у нас всякие задачи, а вы обязаны исполнять приказы партии и правительства, которые святы, как карточный долг.
ОБСЕ хочет в Крым: Петров и Боширов...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
Муть полная...🤮
Ответить
1 д.
Сергей Андросов
Галоперидол закончился? Штырит не по детски писаку!
Ответить
1 д.
ГС
Галина Соколова
Что за слова!? На каком языке!? Ужас!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии