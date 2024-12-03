Япония предпочитает жить с Россией «по-волчьи»?

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Комментарии
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александр селезнев
Ну что тут сказать？ Японцы видимо мало 《получили》от Советского Союза. И поэтому прямо таки просто выпрашивают очередную порцию дюлей. Что ж, время покажет. А оно явно играет не в их пользу.
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6 час.

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