Отто фон Бисмарк: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских» Итак, призывы Президента РФ Владимира Путина к японскому правительству отказаться от конфронтации и строить отношения на полувековую перспективу в Токио не оценили и, можно сказать, проигнорировали.
Япония предпочитает жить с Россией «по-волчьи»?
Комментарии
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александр селезнев
Ну что тут сказать？ Японцы видимо мало 《получили》от Советского Союза. И поэтому прямо таки просто выпрашивают очередную порцию дюлей. Что ж, время покажет. А оно явно играет не в их пользу.
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6 час.
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