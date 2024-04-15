СЕО торговой платформы eToro Йони Эйша: «Капитализация крипторынка превысит $100 трлн»

Гендиректор популярной торговой платформы eToro, Йони Эйша, предположил, что перевод физических активов на блокчейн может привести к тому, что капитализация криптовалютного рынка превысит отметку в $100 трлн.
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