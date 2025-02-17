США признали победу России в конфликте, в ответ Британия готовится ввести войска на Украину Юлия СоколоваВ США признали безоговорочную победу России в военном конфликте с националистическим режимом соседней страны.
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