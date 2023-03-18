Основные методы обработки шпал против гниения и вредителей

Шпалы - это длинные куски дерева, используемые для поддержки железнодорожных путей. Эти шпалы подвергаются суровым условиям окружающей среды и должны выдерживать постоянное давление веса поездов, проходящих по ним.
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