Путин: участника теракта в «Крокусе» не должны уйти от справедливого возмездия

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокусе Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
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