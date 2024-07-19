ИИ поможет оценить личные качества претендентов на вакансию

Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН создали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для анализа видео, аудио или текстовых резюме кандидатов на вакансии оценки — насколько их личные качества отвечают требованиям позиции.