ИИ поможет оценить личные качества претендентов на вакансию

Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН создали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для анализа видео, аудио или текстовых резюме кандидатов на вакансии оценки — насколько их личные качества отвечают требованиям позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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