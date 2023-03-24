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Во Франции во время протестов столкнулись три полицейские машины

Во Франции во время протестов столкнулись три полицейские машины

Во Франции столкнулись три полицейские машины. Соответствующие кадры появились в Сети 23 марта.Как видно на записи, три машины едут по дороге с включенной сиреной, однако третья не успевает остановиться и врезается в впереди стоящий транспорт.

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