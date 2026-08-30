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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку о первом голе за «Спартак»: «Попросил Солари разрешить мне пробить пенальти – он отдал мяч, спасибо ему. Но итоговый счет на табло, нужно продолжать работать»

Нападающий « Спартака » Мирлинд Даку прокомментировал свой первый гол в составе красно-белых. Албанский форвард реализовал пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Оренбурга » (1:1).

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