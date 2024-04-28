Отобрал у школьника рюкзак и получил уголовную статью

В Кондопоге завершено расследование дела о разбойном нападении на малолетнего Следователями следственного отдела по городу Кондопоге СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.