Отобрал у школьника рюкзак и получил уголовную статью

В Кондопоге завершено расследование дела о разбойном нападении на малолетнего Следователями следственного отдела по городу Кондопоге СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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