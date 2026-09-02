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Царьград

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Евростат: Евросоюз сократил расходы на еду и алкоголь в 2026 году

Евростат: Евросоюз сократил расходы на еду и алкоголь в 2026 году

В начале 2026 года жители ЕС уменьшили расходы на продукты питания и алкоголь, теперь они составляют 16,28% и 4,03% соответственно.

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