Financial Times: Киев проводит спешную передислокацию критически важного вооружения

Украинские власти пытаются увести из-под удара и сохранить дорогостоящее и критически важное вооружение, особенно после российских ударов по местам дислокации ВВС Украины.
Популярные статьи
- Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ
- Патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь для остановки сухогруза, идущего в украинский Измаил
- Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию
Свежие комментарии