На юге Челябинской области затопило межрегиональную трассу

На юге Челябинской области из-за обильных осадков затопило трассу Магнитогорск – Белорецк. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни в Агаповском районе привели к подъему уровня реки Аналык.
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