Комбайн NewHolland CR11: новые подробности флагманской модели...

Обратите внимание: Вытеснят ли новые материалы пружины из матраса. ﻿﻿Накануне выставки Agritechnica 2023, которая пройдет в Ганновере с 12 по 18 ноября, компания NewHolland впервые раскрыла подробности своей новой флагманской модели - зерноуборочного комбайна CR11.