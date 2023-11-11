Комбайн NewHolland CR11: новые подробности флагманской модели...

Обратите внимание: Вытеснят ли новые материалы пружины из матраса. Накануне выставки Agritechnica 2023, которая пройдет в Ганновере с 12 по 18 ноября, компания NewHolland впервые раскрыла подробности своей новой флагманской модели - зерноуборочного комбайна CR11.
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