В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.
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