Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кризис памяти поднял цену новых iPhone

Кризис памяти поднял цену новых iPhone

Кризис на рынке памяти привел к подорожанию новых флагманов Apple. Компания представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с ценами на 100 долларов выше предыдущего поколения: базовая Pro-версия теперь стоит 1199 долларов, а Pro Max - 1299.

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