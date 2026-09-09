Кризис памяти поднял цену новых iPhone

Кризис на рынке памяти привел к подорожанию новых флагманов Apple. Компания представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с ценами на 100 долларов выше предыдущего поколения: базовая Pro-версия теперь стоит 1199 долларов, а Pro Max - 1299.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему тракторы н...
- Новак: сделка с Т...
- Politico: ФРГ, Ит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым