92 спортсмена вошли в состав российской делегации на Паралимпиаду в Париже

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав делегации на Игры‑2024 в Париже. В нее вошли 92 спортсмена, представляющих пять видов спорта — легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон.
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