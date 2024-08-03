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Журнал о бизнесе и инвестициях

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92 спортсмена вошли в состав российской делегации на Паралимпиаду в Париже

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав делегации на Игры‑2024 в Париже. В нее вошли 92 спортсмена, представляющих пять видов спорта — легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон.

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