ДУМ РФ вновь пыталось заигрывать с ваххабитами. Генпрокуратура остановила эту гибельную гонку

Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.

Геннадий Гудков

...как раньше Москву безобидно называли большой деревней, так, увы, похоже скоро Россию начнут называть "огромным кишлаком"?..😡 ...чуть телик не разбил, когда смотрел очередной выпуск "Бесогона" Н.С.Михалкова - сюжет с молодым узбеком-"интернационалистом", который призывал русских к суициду и чем скорее, тем лучше для нас, т.к. все равно мы вымрем, а тот кто останется, тот будет прислуживать азиатам!.. вот так, ни много-ни мало... и будто произойдет это не позднее чем через 20-30 лет... рекомендую обязательно посмотреть - это что-то❗