Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Геннадий Гудков
    ...как раньше Москву безобидно называли большой деревней, так, увы, похоже скоро Россию начнут называть "огромным киш...ДУМ РФ вновь пыта...
  • Татьянка Яцук
    Улемы, Уммы ДУМы, Никабы, хиджабы, шариатские законы, многожёнство.... Дума, если ты не Дура, ответь на вопрос- мы гд...ДУМ РФ вновь пыта...
  • сергей Русский
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ДУМ РФ вновь пыталось заигрывать с ваххабитами. Генпрокуратура остановила эту гибельную гонку

ДУМ РФ вновь пыталось заигрывать с ваххабитами. Генпрокуратура остановила эту гибельную гонку

Царьград Коллаж Царьград. Для России заигрывание с ваххабитами - гибельная гонка. Мы знаем, какой вред они могут принести стране: смерть тысяч людей в результате терактов и развязанных боевых противостояний стала лучшим уроком.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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4 час.
Татьянка Яцук
Улемы, Уммы ДУМы, Никабы, хиджабы, шариатские законы, многожёнство.... Дума, если ты не Дура, ответь на вопрос- мы где живём в России, или уже в огромном кишлаке???
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55 мин.
Геннадий Гудков
...как раньше Москву безобидно называли большой деревней, так, увы, похоже скоро Россию начнут называть &quot;огромным кишлаком&quot;?..😡  ...чуть телик не разбил, когда смотрел очередной выпуск &quot;Бесогона&quot; Н.С.Михалкова - сюжет с молодым узбеком-&quot;интернационалистом&quot;, который призывал русских к суициду и чем скорее, тем лучше для нас, т.к. все равно мы вымрем, а тот кто останется, тот будет прислуживать азиатам!.. вот так, ни много-ни мало... и будто произойдет это не позднее чем через 20-30 лет... рекомендую обязательно посмотреть - это что-то❗
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48 мин.

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