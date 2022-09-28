Экипажи истребителей Су-35С ЗВО в ходе специальной военной операции уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях. Экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
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