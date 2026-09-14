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Бабушку на моноколесе заметили в Москве: история, которая удивила весь район

Бабушку на моноколесе заметили в Москве: история, которая удивила весь район

Необычная встреча на московской улице Утро в Москве начиналось как обычно. По проспекту спешили люди, возле остановки собиралась небольшая очередь, а водители раздражённо сигналили друг другу из-за внезапно затормозившей машины.

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