Кинолог Голубев рассказал, как подготовить собаку к путешествиям на машине

Собаки, как правило, любят поездки на автомобиле, однако без должной подготовки их может укачивать. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, приучать питомцев к путешествиям нужно постепенно, а медикаментами стоит пользоваться лишь в крайних случаях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии