Кинолог Голубев рассказал, как подготовить собаку к путешествиям на машине

Собаки, как правило, любят поездки на автомобиле, однако без должной подготовки их может укачивать. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, приучать питомцев к путешествиям нужно постепенно, а медикаментами стоит пользоваться лишь в крайних случаях.