Спички - не игрушка

85 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    На Красной площади всегда дежурили менты и ГБ, сейчас что, их нет? Таких шалав сразу паковать надо, и не на год, а на...Ещё одна идиотка ...
  • Владимир Байков
    Пшеков приземлили и поделом. Эти вонючки заигрались.Польша упала в ям...
  • Тимофеев Тимофеев
    бодливой корове Бог рог не дал! прилетит неизвестно что и неизвестно откуда и вся война. людей жалко.Генерал ВСУ не со...

Готовы ли США покинуть Украину? ...

Готовы ли США покинуть Украину? ...

Нет абсолютно никаких причин, чтобы США оставили Украину в покое. Основные задачи там прекрасно решаются.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Сергей К
Ну конечно США просто так не уйдёт. Главное чтобы Кремль не останавливал ополченцев , если что, а помогал и обеспечивал защиту Российских граждан, коих в ДНР и ЛНР ОЧЕНЬ МНОГО. Вероятно Должна быть разработана стратегия защиты граждан России в республиках, с планом "А", планом" Б", планом "С".
Mikhail Perlov
украина практически ни при чём.... Вопрос нужно ставить "Готовы ли сша отстать от России!". Они запросто организуют любую другую украину...
Eugene69072
Правильно, Михаил. Я тоже так думаю. На то есть Грузии, Молдавии, Киргизии и прочие "демократии" Средней Азии.
Vladimir Lioubimcev
США, сами, никогда и ни откуда не уходят. Их нужно только ВЫГОНЯТЬ! Пинками...

Картина дня

наверх