Готовы ли США покинуть Украину? ...

Спички - не игрушкаПолитикаГотовы ли США покинуть Украину? ...Нет абсолютно никаких причин, чтобы США оставили Украину в покое. Основные задачи там прекрасно решаются.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КНу конечно США просто так не уйдёт. Главное чтобы Кремль не останавливал ополченцев , если что, а помогал и обеспечивал защиту Российских граждан, коих в ДНР и ЛНР ОЧЕНЬ МНОГО. Вероятно Должна быть разработана стратегия защиты граждан России в республиках, с планом "А", планом" Б", планом "С".Mikhail Perlovукраина практически ни при чём.... Вопрос нужно ставить "Готовы ли сша отстать от России!". Они запросто организуют любую другую украину...EEugene69072Правильно, Михаил. Я тоже так думаю. На то есть Грузии, Молдавии, Киргизии и прочие "демократии" Средней Азии.Vladimir LioubimcevСША, сами, никогда и ни откуда не уходят. Их нужно только ВЫГОНЯТЬ! Пинками...Комментировать
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