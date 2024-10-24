Ужасный прогноз: к 2050 году антибиотики могут стать причиной гибели 39 миллионов человек Ирэн ОрлонскаяНа горизонте глобальной медицины назревает серьезная угроза, связанная с ухудшением ситуации в области антибиотикотерапии.
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