Ужасный прогноз: к 2050 году антибиотики могут стать причиной гибели 39 миллионов человек Ирэн ОрлонскаяНа горизонте глобальной медицины назревает серьезная угроза, связанная с ухудшением ситуации в области антибиотикотерапии.