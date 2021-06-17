ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Полосов
    Ой, коммент -то совсем пропал, а? Как хорошо, что я СЛУЧАЙНО заглянул в эту тему. А ведь в комменте ничего особенного...Россия своих не б...
  • вера курьянова (гончарова)
    Никто на эти линии давно внимания не обращает, кроме тех, кто пытается дозвонится и что-то себе получить, президент ...Прямая линия с пр...
  • Владимир Домнин
    Тезис о независимости чиновника от Президента убивает наповал. У нас не феодальное государство.У Ходорковского в...

Журналист CNN взял интервью у родителей американца, который упомянут в интервью Путина: они оскорблены

Журналист CNN взял интервью у родителей американца, который упомянут в интервью Путина: они оскорблены

Наталия Ефимова Заметьте, не корреспондент стенгазеты клиники "Ухо, горло, ноги", а само CNN.

Вернуться к статье
157
Обсудить
ГусЕна
Воспииывать нужно было сынка
Ostapkovich Petro
Да они сами такие-же
Константин Заболотный
Надо бы и корреспонденту и родителям охамевшего от наглости сына, привыкшего себя вести по свински с "аборигенами" любой страны, задарить стихи Владимира,Владимировича,но Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо: "Помни это каждый сын. Знай любой ребенок: вырастет из сына cвин, если сын - свиненок..." Смотришь так за время отсидки и русский выучит и Маяковского освоит....
ГусЕна
Верно:)
Валерий Пашнин
Нет, господа, находясь в другой стране, будьте добры соблюдать ее законы.
Скиф Туран
Пусть радуются родители, что их сыночка не пристрелили или не искалечили, за сопротивление власти.
Владимир Домнин
Не знаю, действительно ли амер совершил вменяемое. Мне это не сильно интересно. Но сказанное Соловьевым действительно смешно. О какой системе он говорит? Система развалена полностью. Элементарное уголовное дело о мошенничестве не могут возбудить в течение более двух лет. Два года расследуется дело о клевете. И мн.другое.
ludmila Cernega
А где родители летчика Ярошенко?
GISMbICH
Идёт охота на мозги, идёт охота! И сиэнэнщики картечью, падлы, бьют.
Ромка
В.В. Путин правильно сказал, у них бы сразу замочили....
иван костюков
Ты смотри какие нежные...., папа плпчет, мама плачет! А когда сынок морды по пьяни бил - не их ли это воспитание?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У них по закону нападение на полицейского как оценивается ? Вот и предоставьте по этим самым законам и обменивать один к 20
иван костюков
Пришлите их к нам, казаки и им веру в справедливость в одно место вобьют.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Сто-то проблеял как его бишь , Медведев , что говорят и делают американцы . Ну так тактика такая психологическая . Одна правда для тебя , вторая для ВВП
иван костюков
Есть одна правда, она для людей патриотов. Есть " правда" для продажных бумагомарателей, продающих свою душу маммоне.

Картина дня

наверх