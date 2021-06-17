Журналист CNN взял интервью у родителей американца, который упомянут в интервью Путина: они оскорблены

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЖурналист CNN взял интервью у родителей американца, который упомянут в интервью Путина: они оскорблены Наталия Ефимова Заметьте, не корреспондент стенгазеты клиники "Ухо, горло, ноги", а само CNN.Вернуться к статье157НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаВоспииывать нужно было сынкаOstapkovich PetroДа они сами такие-жеКонстантин ЗаболотныйНадо бы и корреспонденту и родителям охамевшего от наглости сына, привыкшего себя вести по свински с "аборигенами" любой страны, задарить стихи Владимира,Владимировича,но Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо: "Помни это каждый сын. Знай любой ребенок: вырастет из сына cвин, если сын - свиненок..." Смотришь так за время отсидки и русский выучит и Маяковского освоит....ГусЕнаВерно:)Валерий ПашнинНет, господа, находясь в другой стране, будьте добры соблюдать ее законы.Скиф ТуранПусть радуются родители, что их сыночка не пристрелили или не искалечили, за сопротивление власти.Владимир ДомнинНе знаю, действительно ли амер совершил вменяемое. Мне это не сильно интересно. Но сказанное Соловьевым действительно смешно. О какой системе он говорит? Система развалена полностью. Элементарное уголовное дело о мошенничестве не могут возбудить в течение более двух лет. Два года расследуется дело о клевете. И мн.другое.ludmila CernegaА где родители летчика Ярошенко?GGISMbICHИдёт охота на мозги, идёт охота! И сиэнэнщики картечью, падлы, бьют.РомкаВ.В. Путин правильно сказал, у них бы сразу замочили....иван костюковТы смотри какие нежные...., папа плпчет, мама плачет! А когда сынок морды по пьяни бил - не их ли это воспитание?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВУ них по закону нападение на полицейского как оценивается ? Вот и предоставьте по этим самым законам и обменивать один к 20иван костюковПришлите их к нам, казаки и им веру в справедливость в одно место вобьют.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВСто-то проблеял как его бишь , Медведев , что говорят и делают американцы . Ну так тактика такая психологическая . Одна правда для тебя , вторая для ВВПиван костюковЕсть одна правда, она для людей патриотов. Есть " правда" для продажных бумагомарателей, продающих свою душу маммоне.Комментировать
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