«Дальше уже старость»: Ани Лорак язвительно прошлась по бывшему мужу и его пассиям

Певица высказалась на болезненную тему. Ани Лорак Социальные сетиПевица Ани Лорак, пережившая громкий развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, впервые с юмором прокомментировала его личную жизнь.