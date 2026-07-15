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«Дальше уже старость»: Ани Лорак язвительно прошлась по бывшему мужу и его пассиям

«Дальше уже старость»: Ани Лорак язвительно прошлась по бывшему мужу и его пассиям

Певица высказалась на болезненную тему. Ани Лорак Социальные сетиПевица Ани Лорак, пережившая громкий развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, впервые с юмором прокомментировала его личную жизнь.

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