«Дальше уже старость»: Ани Лорак язвительно прошлась по бывшему мужу и его пассиям

Певица высказалась на болезненную тему. Ани Лорак Социальные сетиПевица Ани Лорак, пережившая громкий развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, впервые с юмором прокомментировала его личную жизнь.
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