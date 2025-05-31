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Милонов объяснил, почему Пугачёву не хотят признавать иноагентом

Милонов объяснил, почему Пугачёву не хотят признавать иноагентом

Минюст России не обнаружил в действиях и высказываниях певицы оснований для включения в список.Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о том, как Алле Пугачёвой удаётся избегать получения статуса иноагента.

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