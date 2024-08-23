Власти Смоленской области озвучили промежуточные итоги капитального ремонта МКД

В краткосрочном плане на этот сезон - обновление сразу 630 многоквартирных домов смолян О ходе активно выполняемой программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе рассказали в министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.