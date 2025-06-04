В Ивановской области прокуратура основательно взялась за дорожную сферу

Прокуратура Ивановской области выявила многочисленные нарушения в дорожной сфере. В течение прошлого месяца внесено 40 представлений, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, направлено 12 исков в суды.
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