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Крымская газета

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26 июля: какой сегодня день

26 июля: какой сегодня день

26 июля в России отмечается День парашютиста. Именно 26 июля 1930 года группа советских лётчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолётов.

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