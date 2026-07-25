26 июля: какой сегодня день

26 июля в России отмечается День парашютиста. Именно 26 июля 1930 года группа советских лётчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолётов.