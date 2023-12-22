ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.12.2023

Российская ПВО отразила ракетную атаку Киева на Крым Украинский режим предпринял очередную попытку ракетной атаки на объекты в российских регионах, противовоздушная оборона ВС России перехватила ракету над акваторией Азовского моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии