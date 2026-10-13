В Новосибирской области застрелили медведя весом 500 кг

В Венгеровском районе Новосибирской области застрелили медведя массой около 500 килограммов, который уничтожил до 40 голов домашнего скота.
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