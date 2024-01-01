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Самые скандальные участники «голой вечеринки» в новогоднем эфире телеканалов не появились

Самые скандальные участники «голой вечеринки» в новогоднем эфире телеканалов не появились

«Первый канал» и «Россия 1» вырезали из новогодних программ кадры с Филиппом Киркоровым и Лолитой, также на ТВ и в рекламе перестала появляться организатор вечеринки Настя ИвлееваУчастников и организаторов «голой вечеринки» не увидели зрители новогодних телевизионных шоу.

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