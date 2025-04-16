Жёсткое задержание агента Украины в ЛНР сняли на видео

ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил покушение на местного депутата. Подозреваемый уже признался, что проходил подготовку на подконтрольной Киеву территории, где он тренировался стрелять и учился подрывному делу.
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