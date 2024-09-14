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  • Вера смелых
    Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение..                                *****...Сегодня исполнило...
  • Маша Глага
    Помним.Сегодня исполнило...

О чем напомнил конволют

О чем напомнил конволют

Желание некоторых библиофилов прошлого (в наши дни это случается довольно редко) соединить под одним переплетом несколько, как правило небольших, отдельно изданных произведений одного или нескольких авторов, можно посчитать за чудачество.

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