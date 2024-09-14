О чем напомнил конволют

Желание некоторых библиофилов прошлого (в наши дни это случается довольно редко) соединить под одним переплетом несколько, как правило небольших, отдельно изданных произведений одного или нескольких авторов, можно посчитать за чудачество.
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