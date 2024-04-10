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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сколько денег потратят власти на контроль работ в парках "Изумрудный" и "Юбилейный"

Сколько денег потратят власти на контроль работ в парках "Изумрудный" и "Юбилейный"

Ранее на благоустройство "Юбилейного" в 2024 году выделили 131,5 млн рублей, а на работу в "Изумрудном" 30 млн рублей Мэрия Барнаула намерена выделить 2,8 млн рублей на контроль качества благоустройства парка "Юбилейный" и ещё 670 тысяч рублей на проверку работ в "Изумрудном".

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