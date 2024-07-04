Эск-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к эскалации конфликта в конце лета

Вооруженные силы Украины готовятся к эскалации конфликта в конце лета — начале осени. Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии