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Эск-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к эскалации конфликта в конце лета

Эск-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к эскалации конфликта в конце лета

Вооруженные силы Украины готовятся к эскалации конфликта в конце лета — начале осени. Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.

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