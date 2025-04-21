Задержанный житель Крыма передал ВСУ данные о военных объектах на полуострове

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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